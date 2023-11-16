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Окупанти ввечері вдарили по Херсону: є жертви

16 листопада 2023, 20:59

Окупанти ввечері вдарили по Херсону: є жертви

Російська армія обстріляла Херсон увечері, 16 листопада. В результаті атаки є загибла та постраждалі. Про це повідомив голова ГВА Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, Херсон перебуває під масованим вогнем російської армії. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх доправили до лікарні.

«Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка», — зазначив він.

Своєю чергою Мрочко написав, що внаслідок нещодавнього обстрілу центру Херсона з боку російських окупаційних військ загинула 75-річна жінка.

Так, на момент атаки вона була у своїй квартирі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області 16 листопада. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо цивільних отримали поранення.

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