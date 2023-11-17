На снаряди, відновлення та кібербезпеку: Нідерланди нададуть Україні допомогу на 2 мільярди євро

Уряд Нідерландів зарезервував понад 2 мільярди євро на 2024 рік на військову допомогу Україні.



Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.



«Нідерланди продовжують підтримувати Україну. На 2024 рік доступна військова підтримка в розмірі EUR2 млрд. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал: Україна може і далі розраховувати на нас», — написала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Твітері.



У відомстві зазначили, що ця сума покриє потреби України, зокрема, у сфері боєприпасів й обслуговування вже поставлених платформ і систем.



«У такий спосіб Нідерланди хочуть зробити свій внесок у зміцнення протиповітряної оборони України, щоб країна могла продовжувати захищатися від атак на критично важливу інфраструктуру. Є також потреба в більш технологічному обладнанні», — йдеться в повідомленні.



Гроші також підуть на відновлення й реконструкцію, а також на поліпшення кібербезпеки України. Крім того, Нідерланди навчатимуть українських солдатів й 2024 року.



Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив надіслати Україні пакет військової допомоги. Його вартість становитиме близько 100 мільйонів євро.