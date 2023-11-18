На ВОТ оккупанты пытаются подкупить пенсионеров, чтобы они получали российские паспорта — ЦНС

Российские оккупационные администрации заставляют пенсионеров отказаться от украинского гражданства и получать российские паспорта.



Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста социальной помощью в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта», — говорится в сообщении.



В ЦНС также отмечают, что россияне уже два, а кое-где три месяца не выплачивают «социальные выплаты» по уходу за ребенком.



«Все эти мероприятия создают такие условия, чтобы смирить население и оно было полностью зависимо от оккупационных администраций и подачек от кремля», — отмечают в Центре национального сопротивления.



Напомним, оккупанты в Северодонецке и других захваченных населенных пунктах обновляют эвакуационные списки для коллаборантов.