На ТОТ окупанти намагаються підкупити пенсіонерів, щоб вони отримували російські паспорти — ЦНС

Російські окупаційні адміністрації змушують пенсіонерів на ТОТ відмовитись від українського громадянства та отримувати російські паспорти.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



«Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку «соціальною допомогою» у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати,необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта», — йдеться в повідомленні.



У ЦНС також зазначають, що росіяни вже два, а подекуди три місяці не виплачують «соціальних виплат» по догляду за дитиною.



«Всі ці заходи створюють такі умови, щоб упокорити населення і воно було цілковито залежне від окупаційних адміністрацій та подачок від кремля», — зазначають у Центрі національного спротиву.



Нагадаємо, окупанти у Сєвєродонецьку і інших захоплених населених пунктах оновлюють евакуаційні списки для колаборантів.