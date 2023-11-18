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В России заявили о «перелете» украинского летчика на их сторону. ГУР МОУ опровергает

18 ноября 2023, 22:04

В России заявили о «перелете» украинского летчика на их сторону. ГУР МОУ опровергает

Ряд российских телеграм-каналов заявили о якобы перелете действующего летчика ВСУ на российскую сторону. 

Первоисточником этой информации является телеграм-канал «Воевода вещает». Этот канал ведет российский летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, пишет ТАСС.

Утверждается, что Воевода «организовал перелет». При этот каких-либо доказательств на данный момент представлено не было.

Украинская сторона опровергает переход своего летчика на российскую сторону. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде» заявил, что «это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой».

23 августа стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате спецоперации ГУР МОУ. Впоследствии стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет и, перелетев границу с Украиной, сдался ВСУ. После приземления двое членов экипажа оказали сопротивленее и были убиты.

Кузьминову было обещано вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за переход на сторону Украины вместе с техникой.

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