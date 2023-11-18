У Росії заявили про «переліт» українського льотчика на їхній бік. ГУР МОУ спростовує

Ряд російських телеграм-каналів заявили про нібито переліт чинного льотчика ЗСУ на російську сторону.



Першоджерелом цієї інформації є телеграм-канал «Воевода вещает». Цей канал веде російський льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, пише ТАСС.



Стверджується, що Воєвода організував переліт. При цьому будь-яких доказів на даний момент представлено не було.



Українська сторона спростовує перехід свого льотчика на російську сторону. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» заявив, що «це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція) у відповідь на масове здавання в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою».

23 серпня стало відомо, що вертоліт Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні в результаті спецоперації ГУР МОУ. Згодом з'ячувалося, що російський льотчик Максим Кузьмінов викрав гелікоптер і, перелетівши кордон з Україною, здався ЗСУ. Після приземлення двоє членів екіпажу чинили опір і були вбиті.



Кузьмінову було обіцяно винагороду в розмірі 500 тисяч доларів за перехід на бік України разом із технікою.



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