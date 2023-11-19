Ракетный удар по Селидово: спасатели демонтировали более пяти тонн аварийных конструкций дома

Спасатели демонтировали более пяти тонн аварийных конструкций многоэтажки. Фото: ГСЧС

Спасатели провели работы по демонтажу аварийных конструкций 4-этажного жилого дома в городе Селидово, поврежденного в результате российской атаки 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«За минувшие сутки демонтировано 5,5 тонн аварийных конструкций, вывезено 500 тонн строительного мусора и эвакуировано имущество из 1-й квартиры», — говорится в сообщении.





Для проведения работ привлекалось 20 человек личного состава и 7 единиц техники.





Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Селидово в ночь на 15 ноября. Известно о четырех погибших в результате атаки. Три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.