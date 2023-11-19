Ракетний удар по Селидовому: рятувальники демонтували понад п`ять тонн аварійних конструкцій будинку

Рятувальники демонтували понад п'ять тонн аварійних конструкцій багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Рятувальники провели роботи з демонтажу аварійних конструкцій 4-поверхового житлового будинку у місті Селидове, пошкодженого внаслідок російської атаки 15 листопада. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«За минулу добу демонтовано 5,5 тонн аварійних конструкцій, вивезено 500 тонн будівельного сміття та евакуйовано майно з 1-ї квартири», — йдеться у повідомленні.





Для проведення робіт залучалося 20 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.





Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Селідову в ніч проти 15 листопада. Відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки. Трьох людей травмовано, врятовано шістьох осіб, серед них дитина.