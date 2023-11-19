Богдан Єрмохін, депортований з Маріуполя до РФ, сьогодні повернувся до України

Депортований росіянами з Маріуполя підліток Богдан Єрмохін повернувся до України. Фото: Дмитро Лубинець

Підліток Богдан Єрмохін, який до 2022 року жив у Маріуполі, а потім був депортований до РФ, повернувся до рідної України. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



«19 листопада, свого дня народження, Богдан повернувся в Україну», — написав він.



За його словами, повернення відбулося у взаємодії із Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами переговорів із російською стороною.



Окремо хочу подякувати за логістичну підтримку нашого Офісу БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницю Маріам Ламберт. Висловлюю подяку та адміністрації ДПСУ за сприяння у роботі», — зазначив омбудсмен.



Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін , якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.



Омбудсмен Дмитро Лубинець пообіцяв, що підліток повернеться до України найближчим часом.