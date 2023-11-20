Силы обороны уничтожили три пункта управления и склад боеприпасов россиян

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщило издание Military Media Center.



Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.



Общие боевые потери РФ за прошедшие сутки ориентировочно составили 640 человек личного состава и четыре танка, а также две единицы боевых бронированных машин и четыре артиллерийские системы.



Ранее в группировке «ДНР» заявили про обстрел тылового села Кумачево в Старобешевском районе на оккупированной части Донецкой области.