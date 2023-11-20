Армія РФ намагається атакувати на Бахмутському напрямку — Сирський

Окупанти провалили атаку на Кліщіївку та Андріївку, Збройні сили України відбили всі атаки росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту.



«Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Усі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії на південь від Бахмута», — написав він.



Крім того, на Куп'янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами.



Сили оборони завдають ворогові шкоди в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



Нагадаємо, авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу супротивника.