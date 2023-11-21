Дроны атаковали Брянскую и Курскую области РФ: детали

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что сегодня, 21 ноября, в стране работала противовоздушная оборона. Известно, что над Брянской и Курской областями сбили дроны.



«Сегодня около 00:30 и 06:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что якобы дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Брянской и Курской областей.



Напомним, 19 ноября Московскую область атаковали беспилотники.