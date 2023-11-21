Дрони атакували Брянську та Курську області РФ: деталі

У міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що сьогодні, 21 листопада, в країні працювала протиповітряна оборона. Відомо, що над Брянською та Курською областями збили дрони.

«Сьогодні близько 00:30 та 06:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що нібито черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територіями Брянської та Курської областей.



Нагадаємо, 19 листопада Московську область атакували безпілотники.