Армія РФ вдарила по Херсону, постраждав чоловік

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ постраждав чоловік. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Внаслідок ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега поранення в ногу отримав 59-річний чоловік», — написав він.

Мрочко уточнив, що обстріл стався близько 08:20 у Дніпровському районі.

Постраждалий перебуває у лікарні, попередній діагноз — мінно-вибухова травма.

Крім цього, внаслідок недавньої ворожої атаки пошкоджено будинок.

Нагадаємо, російські війська 19 листопада атакували Херсон. Під час обстрілу дитина отримала поранення.