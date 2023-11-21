Оккупанты завезли в школы Бердянского района учебники украинского языка

420 экземпляров для учеников 1-4 классов. Фото:Telegram

Российским оккупантам пришлось завезти в школы Бердянского района учебники украинского языка, поскольку большинство местных жителей разговаривает именно на нем. Об этом сообщил телеграм-канал «БердянсЬк Сьогодні».



По словам местной коллаборантки из Осипенко, большинство населения в селе украиноязычное, поэтому родители избрали изучать украинский, как родной язык. Россияне смогли по максимуму убрать из учебников украинских писателей.



Всего привезли около 420 экземпляров для учеников 1-4 классов. Кроме этого, завезли 150 учебников по истории для 10 классов. Директоры-коллаборанты говорят, что новые учебники помогут «исправлять то, что заложено в умах учеников».



Напомним, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях россияне завезли 2,5 миллиона российских книг, известно, что они изымают украинскую литературу.