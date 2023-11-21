Окупанти завезли до шкіл Бердянського району підручники української мови

420 екземплярів для учнів 1-4 класів. Фото:Telegram

Російським окупантам довелося завезти до шкіл Бердянського району підручники української мови, оскільки більшість місцевих мешканців розмовляють саме нею. Про це повідомив телеграм-канал «Бердянськ Сьогодні».



За словами місцевої колаборантки з Осипенко, більшість населення в селі україномовна, тож батьки обрали вивчати українську, як рідну мову. Росіяни змогли максимально прибрати з підручників українських письменників.



Загалом привезли близько 420 екземплярів для учнів 1-4 класів. Окрім цього, завезли 150 підручників з історії для 10 класів. Директори-колаборанти кажуть, що нові підручники допоможуть «виправляти те, що закладено в умах учнів».



Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей росіяни завезли 2,5 мільйона російських книг, відомо, що вони вилучають українську літературу.