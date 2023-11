Дружковские спасатели получили в подарок из Швеции пожарный автомобиль

Дружковские спасатели получили пожарный автомобиль в подарок из Швеции. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Представители Благотворительного фонда «Support for Ukraine — Manifestations and Aid Collection in Helsingborg» передали спасателям Донецкой области пожарный автомобиль SCANIA P93ml 4x2 L 28042. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что машина предназначена для пожарных Дружковского гарнизона.

Это не первый подарок громадам Донецкой области от шведских благотворителей.

Напомним, представители скандинавской страны передали в дар жителям Покровской громады современный автобус, приспособленный для перевозки маломобильных групп населения и оборудованный подъемником для колясок.