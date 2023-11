Дружківські рятувальники отримали у подарунок зі Швеції пожежний автомобіль

Дружківські рятувальники отримали пожежний автомобіль у подарунок із Швеції. Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

Представники Благодійного фонду «Support for Ukraine — Manifestations and Aid Collection in Helsingborg» передали рятувальникам Донецької області пожежний автомобіль SCANIA P93ml 4x2 L 28042. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Донецькій області.

Зазначається, що машина призначена для пожежників Дружківського гарнізону.

Це не перший подарунок громадам на Донеччині від шведських благодійників.

Нагадаємо, представники скандинавської країни передали в дар мешканцям Покровської громади сучасний автобус, пристосований для перевезення маломобільних груп населення та обладнаний витягом для колясок.