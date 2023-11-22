ВРУ поддержала внедрение английского языка в Украине

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №9432 о применении английского языка в Украине. Об этом в своем Telegram написал член фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Проект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине. За это решение проголосовало 278 нардепов.

278 народных депутатов поддержали английский язык в Украине. Фото: Telegram

Также он предусматривает определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления.



На английском смогут общаться подразделения экстренной помощи населению, помогать во время пересечения государственной границы и в сферах образования, транспорта, здравоохранения.



Однако норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена решением Комитета.



Днем ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении увеличение состава НАБУ на 300 человек.