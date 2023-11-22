ВРУ підтримала впровадження англійської мови в Україні

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону №9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Про це у своєму Telegram написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Проєктом передбачено офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. За це рішення проголосувало 278 нардепів.

278 народних депутатів підтримали англійську мову в Україні. Фото: Telegram

Також він передбачає визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою, нормування особливостей застосування англійської мови у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування.



Англійською зможуть спілкуватися підрозділи екстреної допомоги населенню, допомагати під час перетину державного кордону та у сферах освіти, транспорту, охорони здоров'я.



Проте норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням українською було виключено рішенням Комітету.



Днем раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні збільшення складу НАБУ на 300 осіб.