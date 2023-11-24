В поселке Мариупольского района все мужчины получили повестки — Андрющенко

В Сартане Мариупольского района всем мужчинам вручили повестки в русский военкомат. Об этом в эфире «Суспильного» сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



По словам Андрющенко, повестки получили даже те, кто пока не получил российский паспорт, а только подал документы, и мужчины, недавно вернувшиеся из эвакуации в Сартану, в том числе из стран ЕС.



Это первый массовый случай на территории Мариуполя и района. По его словам, мобилизационный ресурс в значительной степени россияне пополняют путем мигрантов.



«Мы призываем наших мариупольцев эвакуироваться из города, пока военкомат не пришел к ним, потому что после получения повестки и визита в военкомат дорога на выезд для них из Мариуполя будет закрыта. С момента постановки на учет, это фактически мобилизационный резерв России, который они не будут выпускать за территорию РФ», — рассказал Андрющенко.