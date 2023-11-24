У селищі Маріупольського району усі чоловіки отримали повістки — Андрющенко

У Сартані Маріупольського району всім чоловікам вручили повістки до російського військкомату. Про це як пише «Суспільне» повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, повістки отримали навіть ті, хто поки не отримав російського паспорта, а лише подав документи, і чоловіки, які нещодавно повернулися з евакуації до Сартани, зокрема з країн ЄС.

Це перший масовий випадок на території Маріуполя та району. З його слів, мобілізаційний ресурс значною мірою росіяни поповнюють шляхом мігрантів.

«Ми закликаємо наших маріупольців евакуюватися з міста, поки військкомат не прийшов до них, тому що після отримання повістки та візиту до військкомату дорогу на виїзд для них з Маріуполя буде закрито. З моменту постановки на облік, це фактично мобілізаційний резерв Росії, який вони не випускатимуть за територію РФ", — розповів Андрющенко.