Зеленський зустрівся з президентом Латвії у Києві: обговорили оборонну підтримку для України

Сьогодні, 24 листопада, до України прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Володимир Зеленський розповів, що обговорив зі своїм європейським колегою. Про це він повідомив у своєму Telegram.



«Дякую за готовність зберегти наявний енергійний підхід до співпраці Європейського Союзу з Україною. Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій», — зазначив президент України.



Зеленський наголосив, що Латвія з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні та нашим воїнам. За його словами, внесок Латвії — один із найбільш значущих.



Лідери обговорили, як зробити постійним постачання та виробництво необхідних снарядів та зброї для нашої оборони.



«Звернувся до пана Президента щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації наших поранених воїнів із поля бою: такі «медеваки» надзвичайно потрібні. Розглянули й можливості посилення нашої ППО, зокрема на фронті, щоб дати більше можливостей руху для наших воїнів, а також у прибережній зоні Чорного моря: це дасть більше сили нашій економіці», — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Одним із питань стало проведення мобілізації в Україні.