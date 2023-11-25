В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов

Значительные повреждения получили около двух десятков домов в Донецкой области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки. Фото: Донецкая ОВА

Об оперативной ситуации в Донецкой области по состоянию на утро 25 ноября сообщили в областной военной администрации.

Сообщается, что на Донецком направлении по Авдеевке россияне нанесли два ракетных удара — повреждены два дома.

В Марьинской громаде под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка.

В Новодонецкой громаде повреждены пять домов, уничтожены два автомобиля.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены шесть домов в Щербиновке, в Торецке повреждены дом и объект инфраструктуры.

В Часовоярской громаде повреждены три частных дома и многоэтажка.

На Лисичанском направлении один человек ранен в Звановке, обстрелян Северск.

Всего за сутки россияне ранили одного жителя Донбасса.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты делают все возможное, чтобы захватить Авдеевку Донецкой области, сейчас началась третья штурмовая волна.