В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов

Об оперативной ситуации в Донецкой области по состоянию на утро 25 ноября сообщили в областной военной администрации.
Сообщается, что на Донецком направлении по Авдеевке россияне нанесли два ракетных удара — повреждены два дома.
В Марьинской громаде под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка.
В Новодонецкой громаде повреждены пять домов, уничтожены два автомобиля.
На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены шесть домов в Щербиновке, в Торецке повреждены дом и объект инфраструктуры.
В Часовоярской громаде повреждены три частных дома и многоэтажка.
На Лисичанском направлении один человек ранен в Звановке, обстрелян Северск.
Всего за сутки россияне ранили одного жителя Донбасса.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты делают все возможное, чтобы захватить Авдеевку Донецкой области, сейчас началась третья штурмовая волна.