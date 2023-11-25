Внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу пошкоджено близько двадцяти будинків

Про оперативну ситуацію на Донеччині станом на ранок 25 листопада повідомили в обласній військовій адміністрації.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку по Авдіївці росіяни завдали двох ракетних ударів — пошкоджено два будинки.
У Мар'їнській громаді під вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка та Максиміліанівка.
У Новодонецькій громаді пошкоджено п'ять будинків, знищено два автомобілі.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено шість будинків у Щербинівці, у Торецьку пошкоджено будинок та об'єкт інфраструктури.
У Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки та багатоповерхівку.
На Лисичанському напрямку одну людину поранено у Званівці, обстріляно Сіверськ.
Загалом за добу росіяни поранили одного жителя Донбасу.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти роблять все можливе, аби захопити Авдіївку Донецької області, зараз розпочалася третя штурмова хвиля.