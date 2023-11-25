Украина получит боевые корабли — Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал получение Украиной боевых кораблей от западных союзников. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

По словам президента, это позволит украинским военным конвоировать суда, которые движутся «зерновым коридором» в Черном море.

Кроме этого, Одесская область будет защищена дополнительными «очень мощными» системами ПВО, добавил Зеленский.

Напомним, 8 ноября россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт в Одесской области. Оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П.