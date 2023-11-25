Україна отримає бойові кораблі — Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував здобуття Україною бойових кораблів від західних союзників. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

За словами президента, це дозволить українським військовим конвоювати судна, які рухаються «зерновим коридором» у Чорному морі.

Окрім цього, Одеська область буде захищена додатковими «дуже потужними» системами ППО, додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 листопада росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту на Одещині. Окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П.