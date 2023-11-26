В результате авиаудара по Авдеевке разрушены два жилых дома

Российская армия за сутки нанесла 10 ударов по гражданскому населению Донецкой области. Войска России обстреляли жилые кварталы из авиации, артиллерии, минометов, атаковав 6 населенных пунктов: города Авдеевка и Часов Яр, поселок Очеретино, села Бердичи, Васюковка, Калиново. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В результате атаки повреждены 10 гражданских объектов — 7 жилых домов, автомобили, линия электропередач.



«В Авдеевке двумя авиаударами враг разрушил два частных дома. В селе Васюковка Соледарской громады в результате артиллерийского обстрела погибли два гражданских лица», — говорится в сообщении.



Кроме того, из минометов россияне ударили по Калиновому Новогродовской громады – ранили человека. Разрушения получили 5 частных домов, два автомобиля и ЛЭП.



Напомним, 26 ноября российская армия в очередной раз обстреляла Украину. В Воздушных сила ВСУ рассказали, что ППО сбила 8 российских целей.