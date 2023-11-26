Внаслідок авіаудару по Авдіївці зруйновано два житлові будинки

Російська армія за добу завдала 10 ударів по цивільному населенню Донецької області. Війська Росії обстріляли житлові квартали з авіації, артилерії, мінометів, атакувавши 6 населених пунктів: міста Авдіївка та Часов Яр, селище Очеретине, села Бердичі, Васюківка, Калинове. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Внаслідок атаки пошкоджено 10 цивільних об'єктів — 7 житлових будинків, автомобілі, лінія електропередач.



«В Авдіївці двома авіаударами ворог зруйнував два приватні будинки. У селі Васюківка Соледарської громади внаслідок артилерійського обстрілу загинули дві цивільні особи», — йдеться у повідомленні.



Крім того, з мінометів росіяни вдарили по Калиновому Новогродівській громади – поранили людину. Руйнування отримали 5 приватних будинків, два автомобілі та ЛЕП.



Нагадаємо, 26 листопада російська армія вкотре обстріляла Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 8 російських цілей.