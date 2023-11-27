В результате обстрела Херсона пострадала пенсионерка: в ОВА показали последствия атаки

В воскресенье вечером, 26 ноября, российские захватчики обстреляли Херсон. В результате атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Вчера (26 ноября - ред.) вечером российская армия в очередной раз атаковала Херсон», — написал он.



По его словам, под огонь попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение.



Также оккупанты обстреляли дом пенсионерки. В этот момент 84-летняя женщина находилась во дворе. У нее диагностировали взрывную травму и ранение головы.



Напомним, российские оккупанты атаковали Херсонскую область 24 ноября. Погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей.