Внаслідок обстрілу Херсона постраждала пенсіонерка: в ОВА показали наслідки атаки

У неділю ввечері, 26 листопада, російські загарбники обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Вчора (26 листопада — ред.) увечері російська армія в черговий раз атакувала Херсон», — написав він.



За його словами, під вогонь потрапили житлові будинки, адміністративна будівля та медичний заклад.



Також окупанти обстріляли будинок пенсіонерки. У цей момент 84-річна жінка була у дворі. У неї діагностували вибухову травму та поранення голови.



Нагадаємо, російські окупанти атакували Херсонську область 24 листопада. Загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу.