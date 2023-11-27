Краматорским спасателям приобрели спецавтомобиль стоимостью 1,7 млн гривен

Краматорские спасатели получили в служебное пользование автомобиль Toyota Hilux стоимостью 1,7 млн гривен. Фото: Краматорская ГВА

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Краматорска получили в служебное пользование специальный автомобиль стоимостью 1,7 млн гривен. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

«Для приобретения авто предоставили краматорским спасателям субвенцию из городского бюджета. Современный оперативно-спасательный автомобиль Toyota Hilux, приобретенный за средства налогоплательщиков, стоил 1 млн. 700 тыс. гривен. Машина должна усилить возможности местных пожарно-спасательных отрядов в такое непростое военное время», – сказал начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Отмечается, что специальное транспортное средство предназначено для проведения работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятий по поиску пострадавших и предоставления им домедицинской помощи, связи и оповещения, для проведения идентификации взрывоопасных предметов и доставки личного состава на место происшествия.

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