Краматорським рятувальникам придбали спецавтомобіль вартістю 1,7 млн гривень

Краматорські рятувальники отримали у службове користування автомобіль Toyota Hilux вартістю 1,7 млн гривень. Фото: Краматорська МВА

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Краматорська отримали у службове користування спеціальний автомобіль вартістю 1,7 млн гривень. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

«Для придбання авто надали краматорським рятувальникам субвенцію із міського бюджету. Сучасний оперативно-рятувальний автомобіль Toyota Hilux, придбаний коштом платників податків, коштував 1 млн 700 тис. гривень. Машина має посилити можливості місцевих пожежно-рятувальних загонів у такий непростий воєнний час», – сказав начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Зазначається, що спеціальний транспортний засіб призначений для проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги, зв'язку та оповіщення для проведення ідентифікації вибухонебезпечних предметів та доставки особового складу на місце події.

Раніше повідомлялося, що дружківські рятувальники отримали пожежний автомобіль у подарунок зі Швеції.