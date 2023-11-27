Военные РФ впятый раз обстреляли прифронтовую ТЭС

В понедельник ночью, 27 ноября, военные РФ обстреляли прифронтовую ТЭС. Об этом сообщает ДТЭК.

В ДТЭК сообщили, что обошлось без пострадавших.

В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Также серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения.

В ДТЭК добавили, что за последний свыше месяца это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.