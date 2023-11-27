Військові РФ вп'яте обстріляли прифронтову ТЕС

У понеділок уночі, 27 листопада, військові РФ обстріляли прифронтову ТЕС. Про це повідомляє ДТЕК.

У ДТЕК повідомили, що обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Також серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків і докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

У ДТЕК додали, що за останній понад місяць це вже п'ята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.