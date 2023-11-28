Военные РФ сбросили две авиабомбы на Торецк

Российские войска сбросили на Торецк две управляемые авиабомбы «ФАБ-500». Разрушения испытало местное предприятие. Ранения получили четыре женщины. Об этом сообщает полиция Донецкой области.



Под завалами оказались работницы предприятия в возрасте 35, 43, 53 и 54 лет.



Как сообщили в полиции, на место обстрела немедленно прибыли парамедики полиции. Выяснилось, что две женщины уже выбрались из-под завалов, но под развалинами еще находятся две работницы.







Одну пострадавшую полицейским и спасателям удалось быстро спасти из ловушки. Другую зажало среди обломков здания. Правоохранителям совместно с работниками ГСЧС удалось деблокировать женщину. Она получила тяжелые травмы таза и конечностей.



Парамедики оказали помощь обоим раненым. В настоящее время они госпитализированы.



Другие пострадавшие получили незначительные повреждения, медицинская помощь им была оказана на месте.