Оккупанты атаковали предприятие в Торецке: четверо человек получили ранения

Оккупанты атаковали Торецк. Фото: прокуратура

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Торецке, попали по территории предприятия. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«28 ноября 2023 года в 10:50 военные РФ нанесли очередной авиаудар по Торецку. Во время обстрела получили ранения четверо работниц, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу», — говорится в сообщении.



Также взрывом повреждены промышленные здания.

Напомним, оккупанты ударили по некоторым населенным пунктам Херсонской области. В Бериславе была сброшена взрывчатка на автомобиль.