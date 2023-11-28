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Військові РФ скинули дві авіабомби на Торецьк

28 листопада 2023, 17:28

Військові РФ скинули дві авіабомби на Торецьк

Російські війська скинули на Торецьк дві керовані авіабомби «ФАБ-500». Руйнування зазнало місцеве підприємство. Поранення отримали чотири жінки. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Під завалами опинилися працівниці підприємства у віці 35, 43, 53 та 54 роки.

Як повідомили у поліції, на місце обстрілу негайно прибули парамедики поліції. З'ясувалося, що дві жінки вже вибралися з-під завалів, але під руїнами ще перебувають дві робітниці.

Одну постраждалу поліцейським та рятувальникам вдалося швидко врятувати з пастки. Іншу затисло серед уламків будівлі. Правоохоронцям спільно із працівниками ДСНС вдалося деблокувати жінку. Вона отримала тяжкі травми тазу та кінцівок.

Парамедики надали допомогу обом пораненим. Нині їх госпіталізовано.

Інші постраждалі зазнали незначних ушкоджень, медична допомога їм була надана на місці.

 

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