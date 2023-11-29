«Раздалось 35 взрывов»: оккупанты обстреливают село Невское Луганской области

Российская армия из-за непогоды не может активно применять бомбардировщики и вертолеты в Луганской области. Так, россияне бьют по селам из артиллерии, в частности, село Невское страдает от атак. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В Невском за вчера раздалось 35 взрывов после вражеских обстрелов. В этом селе еще остаются люди, которые пока не соглашаются на эвакуацию», — написал он.



По предварительной информации, никто не пострадал.



Лысогор отметил, что россияне обстреливали территорию Серебрянского леса.



Что касается ситуации на фронте, то, по словам главы ОВА, оккупанты пытались продвинуться вперед как на Лиманском, так и на Купянском направлениях — безрезультатно. За прошедшие сутки они атаковали, в основном, на Донетчине и Харьковщине.



Напомним, российская армия продолжает атаковать Луганскую область, используя авиацию и артиллерию.