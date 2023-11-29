«Пролунало 35 вибухів»: окупанти обстрілюють село Невське Луганської області

Російська армія через негоду не може активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери на Луганщині. Так, росіяни б'ють по селах з артилерії, зокрема, село Невське страждає від атак. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У Невському за вчора пролунало 35 вибухів після ворожих обстрілів. У цьому селі ще залишаються люди, які поки що не погоджуються на евакуацію», — написав він.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



Лисогор зазначив, що росіяни обстрілювали територію Серебрянського лісу.



Щодо ситуації на фронті, то, за словами голови ОВА, окупанти намагалися просунутися вперед як на Лиманському, так і на Куп'янському напрямках — безрезультатно. Минулої доби вони атакували, в основному, на Донеччині та Харківщині.



Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати Луганську область, використовуючи авіацію та артилерію.