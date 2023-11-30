Чотирьох суддів Київського апеляційного суду спіймали на одержанні хабара

Фіксація хабара суддям. Фото: НАБУ

НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди. Про фіксацію правопорушення поінформував пресцентр НАБУ.



Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.



За це йому та трійці суддів у справі представник компанії має надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. доларів США.

Фіксація хабара суддям. Фото: НАБУ

Після отримання хабара у 10 тис. доларів США суддя-посередник залишив їх собі, а 25 тис. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони після отримання коштів поділили їх між собою.



Нагадаємо, САП та НАБУ повідомили про підозру народного депутата від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.