СБУ проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ МП

СБУ проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври. Фото: СБУ

Служба безпеки проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври УПЦ МП у рамках кримінального провадження про причетність керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті, повідомляє пресцентр служби безпеки.



За даними слідства, представники Почаївської Лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу проти представників усіх церков, крім УПЦ.

СБУ проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври. Фото: СБУ

Крім того, у цій публікації клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

СБУ проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври. Фото: СБУ

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

СБУ проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври. Фото: СБУ

«Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України», — заявили в СБУ.

СБУ проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври. Фото: СБУ

Нагадаємо, представник УПЦ МП допомагав вивозити «скіфське золото» для продажу до ЄС. Раніше Верховна Рада у четвер, 19 жовтня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.



Також СБУ повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу.



За матеріалами Служби безпеки України засуджено митрополита Української православної церкви Московського патріархату — голову Тульчинської єпархії у Вінницькій області Йонатана, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.