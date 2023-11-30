Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ»

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о запрете и признании «экстремистской организацией» «международного движения ЛГБТ». Про это написало российское издание «Медуза».



Заседание 30 ноября проходило в закрытом режиме, в зал суда допустили только представителей Минюста. Журналистов позвали только на оглашение решения.

Ранее Минюст РФ подал иск о запрете «международного общественного движения ЛГБТ» в России 17 ноября. Ведомство не уточнило, что именно оно считает «движением», кто в нем состоит и как оно устроено.



Напомним, в «Народном совете» группировки «ДНР» поддержали пакет российских законопроектов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».