Верховний суд Росії оголосив «екстремістським» та заборонив «рух ЛГБТ»

Верховний суд РФ задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання «екстремістською організацією» «міжнародного руху ЛГБТ». Про це написало російське видання «Медуза».



Засідання 30 листопада проходило у закритому режимі, до зали суду допустили лише представників Мін'юсту. Журналістів покликали лише на оголошення рішення.

Раніше Мін'юст РФ подав позов про заборону «міжнародного громадського руху ЛГБТ» у Росії 17 листопада. Відомство не уточнило, що саме воно вважає рухом, хто до нього входить і як воно влаштоване.



Нагадаємо, у «Народній раді» угруповання «ДНР» підтримало пакет російських законопроєктів про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин».