Оккупанты расселяются в Энергодаре в квартирах местных жителей

Оккупанты заселяются в Энергодаре к местным жителям. Фото: Центр національного спротиву

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области проходит расселение военных РФ в квартирах местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.



Большинство местного населения не поддержало оккупацию и выехало из города, поэтому в Энергодаре много квартир пустуют и «подлежит национализации».



Такие квартиры россияне учитывают и передают в пользование коллаборантам, военным и их семьям. Сейчас в городе продолжается расселение новой партии оккупантов, занимающих квартиры украинцев.



Напомним, в Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города. Там уже созданы пять пунктов временного размещения горожан, куда заселят две тысячи человек.



