Окупанти розселяються в Енергодарі у квартирах місцевих мешканців

Окупанти заселяються в Енергодарі до місцевих жителів. Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області відбувається розселення військових РФ у квартирах місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву України.



Більшість місцевого населення не підтримала окупацію та виїхала з міста, тому в Енергодарі багато квартир порожні та «підлягають націоналізації».



Такі квартири росіяни враховують та передають у користування колаборантам, військовим та їхнім родинам. Наразі у місті триває розселення нової партії окупантів, які займають квартири українців.



Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти продовжують захоплювати житло мешканців, які виїхали з міста. Там уже створено п'ять пунктів тимчасового розміщення городян, куди заселять дві тисячі людей.



