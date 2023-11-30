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Окупанти розселяються в Енергодарі у квартирах місцевих мешканців

30 листопада 2023, 16:15

Окупанти розселяються в Енергодарі у квартирах місцевих мешканців

Окупанти заселяються в Енергодарі до місцевих жителів. Фото: Центр національного спротиву Окупанти заселяються в Енергодарі до місцевих жителів. Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області відбувається розселення військових РФ у квартирах місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву України.

Більшість місцевого населення не підтримала окупацію та виїхала з міста, тому в Енергодарі багато квартир порожні та «підлягають націоналізації».

Такі квартири росіяни враховують та передають у користування колаборантам, військовим та їхнім родинам. Наразі у місті триває розселення нової партії окупантів, які займають квартири українців.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти продовжують захоплювати житло мешканців, які виїхали з міста. Там уже створено п'ять пунктів тимчасового розміщення городян, куди заселять дві тисячі людей.

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