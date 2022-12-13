Оккупанты обещают расселить во временных пунктах 2 тысячи жителей Северодонецка

В оккупированном Северодонецке созданы пять пунктов временного размещения горожан. Там разместят две тысячи человек. Об этом заявил так называемый «первый заместитель главы городской администрации» Юрий Крестьянников, передает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



По его словам, пункты рассчитаны на две тысячи человек.



«Чтобы жители Северодонецка, которые или потеряли жилье полностью, если оно разрушено, или из тех домов, которые не попадают в первую очередь под включение отопления, чтобы они могли перезимовать эту зиму. Для этого эти пункты и создаются», — заявил Крестьянников.



Он уточнил, что в помещениях созданы условия для проживания: есть тепло-, водо- и электроснабжение, оборудованы спальные комнаты, пищеблоки, санузлы. Полностью подготовить все пункты к проживанию в них людей планируется до 25 декабря, заселение осуществляется по мере завершения работ строителями.



Напомним, в Северодонецке обстрелами повреждены 90% жилого фонда, а 60% домов непригодны для проживания. К зиме оккупанты город не подготовили: пытались отремонтировать одно общежитие, где хотели собрать приближенное окружение, но успеха не добились.

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