В России расследуют взрывы в железнодорожном туннеле на границе с Китаем как теракт

Диверсия стала причиной взрывов в поездах в Бурятии на территории РФ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «теракт». Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал «Baza».



Отмечается, что 30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне «Итыкит-Окусикан», состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель.



«По итогам взрыва 16 цистерн с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна — взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило», — говорится в сообщении.



Позже в этом же районе был взорван еще один состав. Четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.







Напомним, в ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии на территории РФ.



По словам источника «Украинской правды» в силовых структурах, за этим подрывом стоит Служба безопасности Украины.



Источник «УП» отметил, что это — фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, который страна-агрессор использует в том числе и для военных поставок, парализован.



«Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ», — процитировало источник издание.



Официально в спецслужбе Украины пока эти события не комментируют.