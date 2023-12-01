Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Росії розслідують вибухи в залізничному тунелі на кордоні з Китаєм як теракт

01 грудня 2023, 10:30

У Росії розслідують вибухи в залізничному тунелі на кордоні з Китаєм як теракт

Диверсія стала причиною вибухів у поїздах до Бурятії на території РФ. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «теракт». Про це сьогодні повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що 30 листопада невідомі підірвали вантажний поїзд на перегоні «Ітикіт — Окусікан», що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення — бригада закріпила потяг і покинула тунель.

«За підсумками вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, біля двох цистерн (20 і 22 з голови поїзда) в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе — вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило», — йдеться в повідомленні.

Пізніше у цьому районі було підірвано ще один поїзд. Чотири цистерни  вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.



Нагадаємо, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі у Північному тунелі ім. Безсолова, що у Бурятії, РФ.

За словами джерела «Української правди» у силових структурах, за цим підривом стоїть Служба безпеки України.

Джерело «УП» відзначило, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією і Китаєм. І зараз цей шлях, який країна-агресор використовує, зокрема, і для військових поставок, паралізований.

«Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої. Наразі на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ», — процитувало джерело видання.

Офіційно у спецслужбі України поки що ці події не коментують.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія СБУ залізниця Діверсія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:45
Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада
18:44
Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення
16:40
Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю
12:09
Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
11:57
У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті
10:37
Окупанти почали розгортати в Україні нову дивізію десантників — розвідка Британії
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
усі новини
12:52
Україна збільшить у кілька разів виробництво ракет, озброєння та боєприпасів у 2024 році
12:35
Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України
12:18
ФСБ затримала підозрюваного у підриві поїзда та атаці на військовий аеродром у Росії
12:04
Командувач ПС ЗСУ показав роботу сил ППО
11:15
У Києві планують доплачувати новобранцям ЗСУ
11:14
З сьогоднішнього дня у Запорізькій області змінилася тривалість комендантської години
10:40
Петра Порошенка не випустили з України з робочим візитом до США
10:30
У Росії розслідують вибухи в залізничному тунелі на кордоні з Китаєм як теракт
09:50
В Україні зафіксували 55 летальних випадків через COVID-19
09:35
Росіяни обстріляли Кривий Ріг та Нікопольський район Дніпропетровщини — ОВА
09:20
Авдіївський напрямок: снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох оккупантів
08:55
Втрати РФ на фронті перевищили 330 тисяч осіб
08:45
Путін побоюється, що провали у війні вплинуть на вибори в Росії — ISW
08:20
У російському безпілотнику виявили SIM-картку українського оператора мобільного зв'язку
08:10
Сили оборони знищили 18 БпЛА типу «Shahed» із 25
08:01
Світовий банк надасть Україні понад мільярд доларів
23:28
Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада
23:02
Внаслідок обстрілу Бериславського району поранено двох поліцейських
22:38
НБУ знімає всі обмеження для банків на продаж валюти населенню
усі новини
ВІДЕО
Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ► Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►
30 листопада, 23:28
Последствия удара по Торецку. Кадр из видео Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені
30 листопада, 21:12
Окупанти вдарили по Новоградівці. Фото: Новини Донбасу Ракетний удар по Новоградівці: кількість загиблих зросла
30 листопада, 16:52
Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
30 листопада, 12:09
Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Клименко Окупанти вдарили по Покровському району: є загиблий, постраждали 10 людей, під завалами можуть бути люди
30 листопада, 08:19
Фото: Нацполіція/Fecebook Біля Авдіївки військові та поліція врятували людину, яка пробула під завалами майже тиждень
27 листопада, 17:44

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама