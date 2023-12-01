У Росії розслідують вибухи в залізничному тунелі на кордоні з Китаєм як теракт

Диверсія стала причиною вибухів у поїздах до Бурятії на території РФ. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «теракт». Про це сьогодні повідомив російський телеграм-канал Baza.



Зазначається, що 30 листопада невідомі підірвали вантажний поїзд на перегоні «Ітикіт — Окусікан», що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення — бригада закріпила потяг і покинула тунель.



«За підсумками вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, біля двох цистерн (20 і 22 з голови поїзда) в районі зливу виявили пробоїну. Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе — вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило», — йдеться в повідомленні.



Пізніше у цьому районі було підірвано ще один поїзд. Чотири цистерни вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.







Нагадаємо, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі у Північному тунелі ім. Безсолова, що у Бурятії, РФ.



За словами джерела «Української правди» у силових структурах, за цим підривом стоїть Служба безпеки України.



Джерело «УП» відзначило, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією і Китаєм. І зараз цей шлях, який країна-агресор використовує, зокрема, і для військових поставок, паралізований.



«Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої. Наразі на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ», — процитувало джерело видання.



Офіційно у спецслужбі України поки що ці події не коментують.