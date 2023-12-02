Оккупанты ударили по Днепропетровской области ракетами — ОВА

Российские войска утром 2 декабря нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты использовали ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак уточнил, что оккупанты ударили ракетами по Днепровскому району. К счастью, в результате атаки нет жертв и пострадавших.

«Последствия ударов сейчас уточняем. Территорию обследуют спасатели», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики. Позже в городе слышали повторные взрывы.

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.